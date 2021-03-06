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Общество. Новости

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В мире выявили 353 тысячи заражений коронавирусом за сутки

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В мире за сутки выявили 353 тысячи заражений коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

44% новых случаев подтвердились в Европе (157 481), на втором месте — Северная и Южная Америка (121 576), Восточное Средиземноморье — на третьем (33 611). Всего в мире заболели 115 653 459, скончались 2 571 823 человека.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус обсудили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при чрезвычайных ситуациях.

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