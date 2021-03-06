Словакия из-за нехватки мест отправляет ковид-больных в Германию и Польшу

Из-за нехватки мест в реанимации Словакия отправляет пациентов с коронавирусом в Германию и Польшу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что в реанимациях находятся 349 пациентов. Это максимальное число за период пандемии.

«Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось. В субботу первых двух ковид-больных из Словакии приняла Германия. Тяжелые пациенты направляются также в Польшу», — сказали в министерстве.

Подчеркивается, что пациенты размещаются в немецком Дортмунде и польской Горлице.

Ранее в мире выявили 353 тысячи заражений коронавирусом за сутки.