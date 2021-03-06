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Общество. Новости

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Сенат США утвердил пакет экономических мер на $1,9 трлн

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Сенат конгресса США утвердил стимулирующий экономику пакет мер на 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

За принятие законопроекта проголосовали 50 сенаторов, против — 49.

В ходе рассмотрения в законопроект были внесены поправки, положение об увеличении минимальной заработной платы до $15 в час к 2025 году было исключено.

Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись главе государства.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн.

Этот пакет мер предполагает выделение около $400 млрд на борьбу с пандемией. $1 трлн направят на помощь населению, остальное на стимулирование экономики. Прямые ежемесячные выплаты гражданам увеличатся до $2 тыс.

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