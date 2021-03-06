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Общество. Новости

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Один человек пострадал из-за пожара на реке Обь

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Один человек пострадал из-за пожара на реке Обь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Отмечается, что причиной пожара стал прорыв нефтепровода, который принадлежит «СибурТюменьГазу».

«В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Обь, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины», — говорится в сообщении.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что под Нижневартовском возник пожар на реке Обь, вероятно, из-за аварии на подводном нефтепроводе.

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