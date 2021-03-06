Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Пожар на реке Обь локализован

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Пожар под Нижневартовском, случившийся из-за аварии на подводном нефтепроводе, локализован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя «Сибуртюменьгаза».

«Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига)», — сказал он.

Отмечается, что одновременно трубопровод освобождается от углеводородов,

Рисков для населения и окружающей среды нет, добавил представитель.

Как сообщалось, один человек пострадал из-за пожара на реке Обь.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.