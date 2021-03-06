Прокуратура проверит обстоятельства аварии и пожара на реке Обь

Прокуратура организовала проверку из-за аварии на трубопроводе и последовавшим пожаре на реке Обь под Нижневартовском. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка по факту аварии газопровода... Будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее пожар под Нижневартовском, случившийся из-за аварии на подводном нефтепроводе, был локализован.

Из-за пожара один человек пострадал. Он не является сотрудником компании «СибурТюменьГаз», которой принадлежит трубопровод.