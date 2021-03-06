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Общество. Новости

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Участники акции протеста в Лионе бросают бутылки и камни в полицейских, 5 декабря 2020 года Участники акции протеста в Лионе бросают бутылки и камни в полицейских, 5 декабря 2020 года

Неизвестные устроили погромы в пригороде французского Лиона

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В коммуне Брон — ближайшем пригороде французского Лиона неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией. Об этом сообщает газета Le Progrès.

Примерно в 20:20 мск стали поступать первые сообщения о поджогах. Несколько машин сгорели, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам.

Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны.

«Всего (было проведено) 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы», — сообщил он.

Ранее во Франции разгорелись протесты против законопроекта «О глобальной безопасности» — активисты утверждают, что эта норма увеличит репрессивные возможности полиции и снизит контроль общественности за их деятельностью.

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