Доктор Мясников заболел опоясывающим герпесом

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что заболел опоясывающим герпесом. Об этом он пишет у себя в Instagram.

«Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже», — сообщил он.

По словам Мясникова, сначала он решил, что потянул руку во время тренировки, но потом понял, что это герпес.

Врач добавил, что после 60-ти необходима ревакцинация от герпеса зостер.

«Вирус герпеса, раз попав в организм, остаётся в нем на всю оставшуюся жизнь. Дремлет в нервных волокнах и ганглиях. До поры. С возрастом иммунитет к вирусу размывается и вирус просыпается. И вызывает уже другую болезнь — шинглес или опоясывающий лишай», — рассказал Мясников.

Доктор призывает людей старших возрастных групп не рисковать и сделать прививку от герпеса.