Москвичей предупредили о январских морозах с 9 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со вторника, 9 марта, в Московский регион придут морозы до 20…21°C, передает ТАСС.

По его словам, 10 марта в столичном регионе температура опустится еще ниже — ночные морозы будут до 21°C.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на 3°C выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что температура воздуха в регионе будет на 10°C ниже нормы 10 марта.