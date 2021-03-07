Дело обвиненного в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО дошло до суда

Московский городской суд начал рассматривать дело экс-помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Как рассказал представитель пресс-службы, заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы с грифом «совершенно секретно».

По его словам, дело бывшего чиновника слушается в общем порядке.

Как передает агентство, Воробьев в настоящее время содержится в столичном СИЗО «Лефортово». По данным следствия, он мог передавать за границу сведения, которые составляют государственную тайну.

Ранее стали известны детали дела пойманного на госизмене экс-помощника полпреда президента РФ в (УрФО) Александра Воробьева.

5 июля 2019 года, ФСБ арестовала Александра Воробьева по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.