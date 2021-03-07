Пассажиры авиарейса Владивосток-Новосибирск привязали неадекватную попутчицу к креслу

Жительницу Новосибирска привязали к креслу на борту самолета из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД России.

«В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывающего из Владивостока, требуются сотрудники полиции в связи с неадекватным поведением пассажирки», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания бортпроводников женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В результате пассажиры совместно с экипажем авиалайнера привязали женщину к креслу с помощью скотча и веревки. В таком положении жительница Новосибирска просидела до посадки самолета.

Полицейские на транспорте задержали и доставили нарушительницу общественного порядка в дежурную часть. 39-летняя женщина призналась, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик. В отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».