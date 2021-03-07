В МЧС объяснили инцидент с избиением пожарным блогера в Приморье

В Приморье проводится служебная проверка после публикации видео с избиением пожарным блогера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«По факту ролика об избиении блогера пожарным проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Было установлено, что сотрудник МЧС в свободное от работы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки. В пресс-службе отметили, что пожарный в драке между девушками не участвовал.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором известная дальневосточная блогер Олеся Рожкова рассказала о драке в кафе «Нобилис» в приморском городе Спасск-Дальний. В Instagram она опубликовала ролик, где стирая кровь с лица, заявляла, что ее побил пожарный. В местных СМИ сообщали, что конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку кинулись девушки.

В кафе «Нобилис» подтвердили факт произошедшего, однако отказались раскрывать подробности.