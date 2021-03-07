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Общество. Новости

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Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)», — говорится в публикации.

Так, российская вакцина одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала право стран ЕС покупать «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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