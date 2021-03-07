В московском метро МВД устроило флешмоб в честь 8 марта

Оркестр культурного центра столичного главка МВД России устроил флешмоб в метро накануне Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

На фоне игры духового оркестра в круглом аванзале станции метро «Курская» курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта.

Оркестр под правлением дирижера майора внутренней службы Игоря Канурина исполнил несколько известных песен.

Пассажиры были приятно удивлены праздничной акцией — они снимали происходящее на смартфоны, подпевали и танцевали.