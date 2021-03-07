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Общество. Новости

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Возгорание на реке Обь после аварии на трубопроводе ликвидировано

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Власти сообщили, что возгорание, произошедшее накануне в акватории реки Обь после аварии на трубопроводе, ликвидировано. Об этом сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

«По словам директора окружного департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева, возгорание на месте порыва полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков сообщил, что последствия происшествия ликвидируются собственными силами компании. В настоящее время ведется контроль давления на месте повреждения.

Профильным ведомствам поручено организовать патрулирование, чтобы не допустить к пострадавшей зоне граждан, в частности, рыбаков. Также проводится отбор проб воды с целью оценки ущерба окружающей среде.

Ранее СК начал проверку после аварии трубопровода и пожара на реке Обь.

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