Возгорание на реке Обь после аварии на трубопроводе ликвидировано

Власти сообщили, что возгорание, произошедшее накануне в акватории реки Обь после аварии на трубопроводе, ликвидировано. Об этом сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

«По словам директора окружного департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева, возгорание на месте порыва полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков сообщил, что последствия происшествия ликвидируются собственными силами компании. В настоящее время ведется контроль давления на месте повреждения.

Профильным ведомствам поручено организовать патрулирование, чтобы не допустить к пострадавшей зоне граждан, в частности, рыбаков. Также проводится отбор проб воды с целью оценки ущерба окружающей среде.

Ранее СК начал проверку после аварии трубопровода и пожара на реке Обь.