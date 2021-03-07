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Общество. Новости

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Австрия прекратила использование партии вакцины AstraZeneca после смерти женщины

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Власти Австрии приостановили использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и заболевания другой, сообщает Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Ведомство получило отчеты о двух инцидентах, связанных c вакцинацией препаратом из одной партии. Так, 49-летняя женщина скончалась после прививки в результате тяжелых нарушений свертывания крови, у другой женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, она выздоравливает.

«В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Причинно-следственная связь не может быть установлена на основе известных клинических данных», – указано в сообщении.

На данный момент проводятся все необходимые исследования, подчеркивает BASG.

2 марта стало известно, что в Австрии выясняют причины смертей после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNtech.

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