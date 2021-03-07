В Дагестане женщина инсценировала нападение на себя ради внимания супруга

В Дагестане женщина инсценировала нападение, чтобы обратить на себя внимание супруга. Об этом сообщается в Instagram МВД республики.
Так, в местное отделение полиции поступил звонок от мужчины, который сообщил об ограблении в его доме. Согласно показаниям, неизвестный проник в квартиру, связал жену и украл телефон.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции провели опрос пострадавшей, однако она путалась в показаниях.
«Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала «ограбление», чтобы привлечь внимание мужа», — говорится в публикации.
Оказалось, что женщина целенаправленно разбросала вещи, спрятала телефон, а затем связала себе руки и осталась ждать супруга.