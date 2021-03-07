Глава ВОЗ оценил переговоры с Мурашко по поводу «Спутника V»

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал результаты телефонных переговоров с главой Минздрава России Михаилом Мурашко в своем Twitter.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер.

При этом он уточнил, что в ходе беседы стороны обсудили механизмы реагирования на коронавирус нового типа как в России, так и в мире.

Кроме того, глава ВОЗ и Мурашко затронули тему включения российского препарата от COVID-19 «Спутник V» в список препаратов организации для экстренного применения.

«Я ценю инвестиции России в науку», — написал Гебрейесус.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».