Жителей Лиона эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

В Лионе на стройке в одном из районов города была найдена бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал France 3.

В результате из района были эвакуированы порядка 4,5 тыс. человек.

Как отмечает телеканал, специалисты полностью оцепили район Вэз. На данный момент саперы уже обезвредили бомбу.

СМИ также добавляет, что взрывное устройство лежало с 26 мая 1944 года, когда Лион был оккупирован немцами и страдал от американских атак. Вес бомбы составляет 250 кг.

Ранее тысячи англичан эвакуировали из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны.