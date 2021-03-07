На западе Москвы горит ангар

Пожарные прибыли на тушение возгорания в ангаре на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Согласно представленным данным, пожар зафиксирован в здании по адресу улица Зорге, дом 1. Пострадавший от пожара ангар находится на реставрации.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составляет около 60 кв м.

Информация о пострадавших в результате ЧП не уточняется.

Из-за пожара столичный дептранс закрыл въезд на улицу Зорге со стороны Хорошёвского шоссе.

Ранее в центре Москвы горит двухэтажное здание с ресторанами.