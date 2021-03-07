Губернатор Югры раскрыла результаты проверки воды в Оби после аварии

Администрация города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе не выявила нарушений в ходе проверки воды в реке Обь после аварии на трубопроводе, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели - нарушений не установлено», – написала глава региона на своей странице в Instagram.

Комарова также отметила, что пробы воды взяли специалисты Росприроднадзора, результаты их проверки будут получены не позднее чем через три дня. В настоящее время профильные ведомства устанавливают причину аварии и оценивают вред для окружающей среды, добавила губернатор.

6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе возник пожар на реке Обь под Нижневартовском, пострадал один человек. Возгорание было ликвидировано 7 марта.