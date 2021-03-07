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Общество. Новости

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Тела женщины и троих детей обнаружены в квартире в Подмосковье

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Тела женщины и троих детей были обнаружены в квартире в подмосковном Ликино-Дулево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, это убийство», – рассказал источник.

По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Московской области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин, рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее был задержан подросток, подозреваемый в убийстве родителей и несовершеннолетней сестры в Пермском крае.

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