РФПИ планирует производить «Спутник V» в Италии

Российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры с правительством Италии по вопросу производства вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя», – рассказал Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ намерена сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины в Италии.

Ранее глава итальянского министерства здравоохранения Роберто Сперанца оценил возможность применения российской вакцины от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.