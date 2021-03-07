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Общество. Новости

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Белоруссия назвала дату начала промышленного производства «Спутника V»

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Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в конце марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. Его слова приводит «БелТА».

«26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно», — рассказал замглавы минздрава.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в стране была выпущена пробная партия «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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