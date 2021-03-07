Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье

Сотрудники полиции провели задержание подозреваемого в убийстве женщины и трех ее внуков в подмосковном городе Ликино-Дулеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

Собеседник подчеркнул, что задержанным стал сын убитой.

«Он находится в неадекватном состоянии», — уточнил источник.

Согласно представленным данным, мать детей двух и трех лет оставила их у бабушки, а после работы не смогла открыть дверь. Она вызвала полицию и спасателей, которые обнаружили четыре тела с ножевыми ранениями.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий подчеркнула, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье.

Ранее стало известно, что тела женщины и троих детей обнаружены в квартире в Подмосковье.