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Общество. Новости

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Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о гибели при крушении вертолета депутата и миллиардера Оливье Дассо. Об этом сообщает Reuters.

«Оливье Дассо любил Францию. Рулевой индустрии, законотворец, выборный чиновник, офицер запаса — он никогда за свою жизнь не переставал служить нашей стране и ценить ее богатства. Его внезапная смерть — большая утрата»,— сообщил Макрон.

По данным источника агентства, Дассо погиб в Нормандии. Пилот частного вертолета, в котором был миллиардер, также погиб.

Оливье Дассо — внук основателя авиационной компании Dassault Aviation Марселя Дассо. Семья Дассо контролирует группу компаний Dassault Group и газету Le Figaro. Forbes оценивает состояние Ольвье Дассо в $7,3 млрд (361-е место в рейтинге Forbes Real-Time).

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