Военная прокуратура выступила против изменения приговора Шамсутдинову

Апелляционные жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, получили возражение со стороны военной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева.

«В суде находится три апелляционных жалобы: моя, жалоба Руслана Нагиева и Сергея Грецкого, выступающего на стороне потерпевших. Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения», — сказал Тугушев.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали, в числе которых был Владислав Шпак. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

В конце января сообщалось, что защита Шамсутдинова обжаловала приговор.