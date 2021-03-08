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Общество. Новости

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Семь человек стали жертвами автоаварии на трассе «Самара — Тольятти»

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Автоавария, в ходе которой под Самарой столкнулись грузовик и легковой автомобиль, унесла жизни семерых человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Авария произошла на 7-м км трассы «Самара — Тольятти» возле поселка Курумоч», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в ходе аварии грузовик и легковое авто столкнулись. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше.

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