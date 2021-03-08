Стало известно о втором пострадавшем при взрыве газа в Серпухове

Число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Серпухове возросло до двух, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, вторым пострадавшим стал 65-летний мужчина, медики диагностировали у него ожог щеки, при этом он отказался от госпитализации.

В настоящее время врачи борются за жизнь несовершеннолетней девочки, получившей ожоги 70% тела и тяжелые травмы в результате взрыва, указано в сообщении.

7 марта в жилом доме в деревне Лукьяново в Серпуховском городском округе произошел взрыв газа. Спасатели извлекли из-под завалов несовершеннолетнюю девочку, она доставлена в больницу. Следственный комитет начал проверку.