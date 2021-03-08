Более 700 тысяч москвичей привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса нового типа прошли более 700 тыс. жителей Москвы, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«Она (вакцинация) проходит очень хорошо. На сегодняшний день в Москве у нас вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируются от 10 до 15 тысяч [человек] в зависимости от дня недели», — рассказала заместитель мэра.

Масштабная вакцинация от коронавируса нового типа началась в Москве в декабре прошлого года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.