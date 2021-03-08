В России выявлено 10 253 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 253 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 379 пациентов, полностью выздоровели 10 322 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 333 029 случаев коронавирусной инфекции, из них 89 473 — с летальным исходом. Вылечились 3 922 246 человек.

Ранее сообщалось, что более 700 тысяч москвичей привились от коронавируса.