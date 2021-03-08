Несколько автобусов и автомобилей сгорели на автостоянке под Тулой

Крупный пожар произошел на автостоянке в городе Донской Тульской области, сгорели несколько автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева.

Отмечается, что огонь уничтожил пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, а также пять легковых автомобилей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Согласно информации источника агентства, пожар мог произойти из-за умышленного поджога.