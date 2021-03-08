В Москве зафиксировали 1421 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 1421 новый случай заражения коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.

«Подтвержден 1 421 новый случай заражения, госпитализировано 657 человек, скончались 53 пациента», – указано в сообщении.

Кроме того, за сутки полностью выздоровели 1037 пациентов, общее число вылечившихся москвичей увеличилось до 912 146.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более миллиона москвичей официально переболели новой коронавирусной инфекцией, антитела выявлены у почти половины жителей города.

Масштабная вакцинация от коронавируса нового типа началась в Москве в декабре прошлого года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.