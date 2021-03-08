Захарову рассмешили феминитивы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что не встречалась с термином «феминитивы» и считала переделывание названий профессий в форму женского рода шуткой. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости».

При этом она рассмеялась, когда услышала слова «дипломатка» и «редакторка». По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве не рассматривают серьезно возможность применения такой лексики.

«Такого даже обсуждения никогда не велось. Я впервые слышу это», – отметила Захарова.

В ходе интервью представитель МИДа рассказала об отсутствии «гендерных разнарядок» и искусственного продвижения по половому признаку в российской дипломатии, ставка делается в первую очередь на профессионализм сотрудника.