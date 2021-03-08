Папа Римский встретился с лидером мусульман-шиитов во время своего визита в Ирак

В ходе своего первого визита в Ирак 6 марта Папа Римский Франциск встретился с духовным лидером мусульман-шиитов аятоллой Али ас-Систани, глава МИД Ирана назвал это событие диалогом религий и их сближением. Об этом заявил 8 марта официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

Он отметил важность поездки понтифика в Ирак.

По словам дипломата, «благодаря мужеству народа, мудрости властей и крови, пролитой в борьбе с экстремизмом и иностранными заговорами», сегодня в Ираке можно проводить подобные визиты.

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.

Ранее сообщалось, как папу Римского встретили в Ираке.