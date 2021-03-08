Женщины в Киеве требуют ратификации Стамбульской конвенции

Женщины в Киеве вышли на марш, они требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что демонстранты собрались на Михайловской площади украинской столицы в понедельник, 8 марта.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми государствами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года. Украина подписала конвенцию в то же время, но документ до сих пор не ратифицирован.