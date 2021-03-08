Еврокомиссия анонсировала проект паспортов вакцинации в ЕС

Европейская комиссия в марте представит первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Его слова приводит ТАСС.

Проект будет представлен 17 марта, при этом решение о практическом применении паспортов вакцинации будет приниматься позднее, рассказал Мамер.

По его словам, документ о вакцинации назовут «зеленый электронный пропуск».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на данный момент не рекомендуют вводить в мире «иммунные паспорта».