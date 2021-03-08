Житель Северной Осетии убил жену и покончил с собой

Житель Северной Осетии застрелил свою супругу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитета.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на понедельник, 8 марта, в городе Алагире.

Оба супруга скончались на месте от полученных травм. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в полицейский задержан по подозрению в убийстве ребенка в Москве.