В Финляндии на три недели закроют рестораны и бары

Парламент Финляндии 8 марта одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Helsinki Times.
Данное решение вступит в силу 9 марта.
Отмечается, что соответствующие заведения продолжат работать в обычном режиме лишь в четырех регионах государства, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на так называемом базовом уровне.
Кроме того, в Финляндии с 8 марта объявили жесткий локдаун, который продлится до 28 марта.