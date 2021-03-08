Папа Римский поблагодарил всех женщин мира и попросил уважать и защищать их

Папа Римский Франциск передал всем женщинам мира «сердечное спасибо» и обратился к мужчинам.

«Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!» — написал понтифик в Twitter.

Папа Франциск в понедельник, 8 марта, вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак. Он отметил, что женщины Ирака очень смелые, они продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны.

«Ирак навсегда останется в моем сердце. Я прошу всех вас, дорогие братья и сестры, работать вместе, объединившись ради будущего мира и процветания», — добавил он в следующем твите.

В прошло году женщина впервые вступила на высокопоставленную должность в Ватикане.