РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech заключили соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Итало-российской торговой палаты.

Как отмечается, в Италии планируют приступить к созданию российской вакцины в июле. При этом данное соглашение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предполагается, что до конца 2021 года будет создано около 10 млн доз вакцины.

Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», — говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Несколько дней назад выяснилось, что вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав американский препарат Pfizer.