Президент США Джо Байден поздравил женщин с 8 Марта. Об этом пишет РИА «Новости».

«В Международный женский день мы празднуем достижения, вклад и прогресс женщин и девушек в США и по всему миру», — приводятся слова Байдена.

Президент также сообщил, что 8 марта создал специальное управление Белого дома по гендерной политике. Оно будет контролировать, «чтобы любые внутренние и политические задачи, которые мы решаем, стояли на фундаменте достоинства и равенства для женщин». По его словам, он будет добиваться равного гендерного представительства на всех уровнях власти.

Ранее Папа Римский поблагодарил всех женщин мира и попросил уважать и защищать их.