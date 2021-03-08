В США начался суд над обвиняемым в убийстве Флойда экс-полицейским

В США начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве темнокожего Джорджа Флойда на углу улицы Миннеаполиса почти 10 месяцев назад. Трансляцию заседания ведет StarTribune.

В то же время у здания суда собрались сотни активистов. Они держат в рука фотографию Флойда, на которых он изображен с заклеенным ртом, что является аллюзией на его слова о том, что он не может дышать. Кроме того, активисты принесли транспаранты в поддержку движения Black Lives Matter.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о реформе полиции, названный в честь Джорджа Флойда.