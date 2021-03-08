У дачи Зеленского прошел пикет с требованием освободить националистов

Более сотни украинцев пришли к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом и потребовали освободить националистов, передает «Страна.ua».

По данным издания, протестующие приклеили на забор дачи Зеленского наклейки с требованием отставки генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой, а также главы МВД Украины Арсена Авакова. Кроме того, на какое-то время участники пикета зажгли красные факелы.

«На акции людей совсем немного. Не более 150 человек», — передает издание.

Ранее журналист из Норвегии раскритиковал Авакова, который заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, поэтому предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.