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Общество. Новости

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Юные участники празднования Хэллоуина в костюме коронавируса и дезинфицирующего средства в Оверленд-Парке, США Юные участники празднования Хэллоуина в костюме коронавируса и дезинфицирующего средства в Оверленд-Парке, США

В США привитым от коронавируса разрешили не носить маски

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Американский медицинский регулятор CDC разрешил привитым от коронавируса не соблюдать дистанцию и не носить маски при общении друг с другом. Об этом пишет РИА «Новости».

Такие правила начинают действовать спустя две недели после последнего укола. Также они могут не носить маски, если контактируют с теми, у кого риск заразиться коронавирусом низок, например, с маленькими детьми.

В США от коронавируса уже вакцинировались около 30 миллионов человек.

Ранее стало известно, что большинство американцев одобряют подход Байдена к пандемии.

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