Число заразившихся коронавирусом в США превысило отметку в 29 млн

В Соединенных Штатах зафиксировали с начала пандемии более 29 млн случаев коронавируса, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния — 3,5 млн случаев, в Техасе — 2,6 млн, Флориде — 1,9 млн и Нью-Йорке — 1,6 млн. Число летальных случаев в стране составляет 525 тыс.

При этом всего в мире зафиксировали более 116,9 млн заболевших коронавирусом, вылечились после заражения 66,2 млн пациентов, умерли 2,5 млн человек.

Ранее американский медицинский регулятор CDC разрешил привитым от коронавируса не соблюдать дистанцию и не носить маски при общении друг с другом.