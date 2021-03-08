За вторую волну в три раза больше москвичей переболели коронавирусом, чем в первую

В Москве во вторую волну коронавирусом переболели в три раза больше человек, чем в первую. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, в отличие от Европы, Москва с конца сентября жила полноценной жизнью. За эти полгода сформировался популяционный иммунитет. В то время как в Европе этого не произошло, поэтому любые ослабления ограничений провоцируют всплеск заболеваемости.

«Если сравнивать первую волну (весеннюю) и вторую (осеннюю), во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей», — сказала Ракова.

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