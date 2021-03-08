В ВОЗ заявили, что борьба с коронавирусом сократила заболеваемость гриппом

Меры, которые страны приняли для борьбы с коронавирусом, сократили заболеваемость гриппом. Об этом заявила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд, пишет ТАСС.

По ее словам, в Южном полушарии наблюдается «крайне низкая циркуляция гриппа».

«Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом», — сказала Брайанд.

Она подчеркнула, что ВОЗ продолжит изучать динамику заболеваемости, но в настоящий момент ясно, что меры против коронавируса помогают бороться и с гриппом.

Ранее число заразившихся коронавирусом в США превысило отметку в 29 млн.