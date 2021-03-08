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Общество. Новости

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Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год

Камала Харрис призвала строить «мир, работающий на женщин»

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Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны заняться строительством мира, который будет работать на женщин.

Во время обращения к депутатам Европейского парламента она заявила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой администрации США. Харрис уверила, что мир, который будет работать на женщин, позволит усилить страны и сделать их благополучнее.

«Если мы построим мир, работающий на женщин, наши страны будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности», — считает Харрис.

Кроме того, во время Харрис выступала за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других областях. По ее словам, к женщинам необходимо относиться с достоинством на работе. Это позволит женщинам одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой.

8 Марта президент США Джо Байден подписал указ о равноправии женщин в образовании.

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