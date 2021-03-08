Камала Харрис призвала строить «мир, работающий на женщин»

Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны заняться строительством мира, который будет работать на женщин.

Во время обращения к депутатам Европейского парламента она заявила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой администрации США. Харрис уверила, что мир, который будет работать на женщин, позволит усилить страны и сделать их благополучнее.

«Если мы построим мир, работающий на женщин, наши страны будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности», — считает Харрис.

Кроме того, во время Харрис выступала за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других областях. По ее словам, к женщинам необходимо относиться с достоинством на работе. Это позволит женщинам одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой.

8 Марта президент США Джо Байден подписал указ о равноправии женщин в образовании.