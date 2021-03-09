В ООН назвали срок, через который сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

В Организации объединенных наций (ООН) спрогнозировали срок, через который уравняется число женщин и мужчин во главе государств и правительств. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Она заявила, что это произойдет через много лет. «При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — сказала ДиКарло.

По ее словам, сама организация должна подавать пример в равенстве полов. Представитель объединения отметила, что на сегодняшний день женщины занимают 57% руководящих постов в специальных политических миссиях ООН, в том числе в Афганистане и Ираке.

ДиКарло добавила, что организация привержена конструктивному участию женщин в мирных процессах, проходящих под эгидой объединения.

Ранее россияне рассказали, как относятся к женщинам, занимающим руководящие должности.